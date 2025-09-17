На Вовчанському напрямку українські захисники взяли в полон легкоатлета з Кенії

У смузі відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади на Вовчанському напрямку взяли в полон громадянина Кенії, який, за його словами, опинився у лавах російських військ після приїзду до РФ.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

За версією полоненого, його та ще троє кенійців начебто запросив спортивний агент у туристичну поїздку до Санкт-Петербурга, яку фінансувала РФ. Наприкінці поїздки супроводжуючий запропонував залишитися в Росії з працевлаштуванням; підписавши документи російською мовою, чоловік, як він стверджує, опинився у збройних силах РФ.

Прибуття до військового табору виявилося шоком: за словами полоненого, його змусили пройти навчання, під час якого показали базові навички поводження зі зброєю; інструктори не знали англійської і спілкувалися з ним жестикуляцією. Коли він намагався відмовитися від служби, йому погрожували розправою.

За даними бригади, на своєму першому бойовому завданні на півночі Харківщини кенієць втік — дві доби блукав лісами поблизу Вовчанська в пошуках українських військових і врешті здався. Він попросив не відправляти його у Росію, бо, за його словами, там йому загрожує смерть.