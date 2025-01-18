На Вовчанському напрямку десантники зупинили штурм росіян і взяли шістьох полонених

Десантники 71-ї окремої єгерської бригади разом із бійцями підрозділу прикордонників «Форпост» відбили атаку противника на Вовчанському напрямку, захопивши в полон шістьох російських окупантів. Про це повідомило Об’єднане стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Російські війська продовжують спроби прорвати українську оборону, але черговий штурм було зупинено завдяки ударам безпілотників та артилерії.

Під час атаки ворог намагався прорватися на бронетехніці, проте один із десантників знищив броньовану машину МТЛБ одноразовим гранатометом. Після цього окупанти спішилися та спробували штурмувати будівлю, в якій українські воїни облаштували позиції.

“Бій тривав близько трьох годин. Десантники, отримавши підкріплення, зуміли відбити атаку та взяти в полон російських військових. Полонені подякували українським воїнам за збережені життя”, – повідомили в ОСУВ “Хортиця”.