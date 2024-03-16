Кримінал

На Волині знешкодили 167 артилерійських снарядів часів Першої світової війни

16 Березня 2024 20:40
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дснс, сапери
На Волині знайдено 167 артилерійських боєприпасів часів Першої світової війни / Фото ДСНС

Як повідомили в ДСНС, напередодні до надзвичайників надійшло повідомлення про необхідність провести роботу з очистки території від вибухонебезпечних предметів поблизу села Колпитів, Володимирського району.

Співробітники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Волинського облуправління ДСНС перевірили 1600 кв.м території та знайшли 167 артилерійських боєприпасів часів Першої світової війни (!).

На Волині піротехніки знешкодили 167 артилерійських снарядів часів Першої світової війни / Фото ДСНС

“Пролежавши понад століття, вони до сих пір становили смертельну небезпеку. Виявлені вибухонебезпечні предмети знешкодили”, – йдеться у повідомленні відомства.


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