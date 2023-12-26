На Волині злочинна банда “вибивала” гроші у пораненого воїна ЗСУ

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалось тримати у страху мешканців Волині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації з місцевими жителями, а потім вимагали з них гроші за “мирне вирішення спірних питань”.

“Співробітники СБУ задокументували факт “вибивання” неіснуючого боргу у понад 120 тис. у гривневому еквіваленті з пораненого воїна-гранатометника ЗСУ, який повернувся з передової для лікування та реабілітації”, – йдеться у повідомлені.

Почувши відмову у сплаті “данини”, учасники банди побили українського воїна. У разі подальшого спротиву, вони погрожували потерпілому фізичною розправою.

Служба безпеки затримала трьох учасників злочинного угруповання під час отримання ними частини грошей від чоловіка.

За даними слідства, організатором банди виявився кримінальник, який відбуває покарання в одній із колоній на Волині за пограбування.

До незаконної діяльності він дистанційно залучив трьох своїх спільників “на волі”, які раніше вже мали тюремні строки за розбій, крадіжки та вимагання.

Наразі всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження).

Затримані перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.