На Волині затримано колишнього керівника окупаційної поліції з Херсонщини

На Волині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала колишнього посадовця окупаційної поліції з Херсонщини. Чоловік добровільно співпрацював з росіянами в Новій Каховці, займаючись репресіями проти українців.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Згідно з даними слідства, зловмисник очолював окупаційну поліцію в перші місяці повномасштабної війни. Після звільнення території у квітні 2022 року він переховувався в Європі, а потім повернувся в Україну.

Правоохоронці задокументували його діяльність і затримали на Волині, де чоловік намагався “залягти на дно”.

Встановлено, що він брав участь у репресіях проти проукраїнських активістів та координував свої дії з російським військовим командуванням.

Затриманому повідомлено про підозру за колабораційну діяльність та незаконне позбавлення волі. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.