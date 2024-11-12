На Волині затримали чоловіка, який намагався потрапити до Білорусі

У прикордонному селищі Камінь-Каширського району на Волині затримали 26-річного жителя Київщини, який намагався підкупити прикордонника для незаконного перетину українсько-білоруського кордону.

За спробу потрапити в Білорусь чоловік запропонував хабар у розмірі 3 тисяч доларів США.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила, що чоловіку оголосили підозру за надання неправомірної вигоди. Затриманий розповів правоохоронцям, що планував через Білорусь виїхати до Швейцарії, де проживає його родина.