Кримінал

На Волині затримали чоловіка, який намагався потрапити до Білорусі
12 Листопада 2024 11:02
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білорусь, прикордонники
Затримання чоловіка, який пропонував прикордонникам хабар / Фото: ДПСУ

У прикордонному селищі Камінь-Каширського району на Волині затримали 26-річного жителя Київщини, який намагався підкупити прикордонника для незаконного перетину українсько-білоруського кордону.

За спробу потрапити в Білорусь чоловік запропонував хабар у розмірі 3 тисяч доларів США.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила, що чоловіку оголосили підозру за надання неправомірної вигоди. Затриманий розповів правоохоронцям, що планував через Білорусь виїхати до Швейцарії, де проживає його родина.

НА ВОЛИНІ ЗАТРИМАЛИ ГРОМАДЯНИНА, ЯКИЙ ПРОПОНУВАВ 3 ТИСЯЧІ ДОЛАРІВ ПРИКОРДОННИКУ, АБИ ПОТРАПИТИ В БІЛОРУСЬ Нещодавно…

Posted by Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон on Tuesday, November 12, 2024

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