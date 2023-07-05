Суспільство

На Волині священник покарав дитину за те, що вона рвала черешні 

5 Липня 2023 14:08
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церква, дитина

У місті Ковель настоятель парафії храму Святої Анни Римо-католицької церкви зв’язав скотчем дитину та погрожував зброєю через те, що дівчина рвала черешні на території релігійної громади.   

Про це йдеться в рішенні Ковельського міського районного суду.

Інцидент трапився 8 червня 2023 року близько 19 години. Учениця 6-го класу одного із ліцеїв міста перебувала на території костелу Святої Анни, де рвала черешню. 

“Настоятель парафії незаконно позбавив дівчинку волі, зв’язавши її тіло скотчем, що супроводжувалося погрозою застосування предмету, зовні схожого на зброю у вигляді рушниці”, – говориться в судовій ухвалі.

Слідчий Ковельського районного управління поліції, за погодженням прокурора Ковельської окружної прокуратури, звернувся до суду із клопотанням: застосувати відносно настоятеля запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

“Слідчий та прокурор клопотання підтримали. Захисник та підозрюваний не заперечували проти такого запобіжного заходу, але у зв’язку із необхідності здійснення благодійної діяльності та проведення богослужіння просили застосувати нічний домашній арешт. Також настоятель парафії вказав, що не працює і грошей на заставу не має, своє існування забезпечує за рахунок пожертв для церкві”, – написано у документі.

Слідчий суддя ухвалив рішення застосувати щодо підозрюваного домашній арешт з обмеженням у нічний час доби, заборонивши йому залишати житло від 18:00 до 08:00.

Священнику також загрожує обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.


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