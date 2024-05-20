Суспільство

На Волині судили за держзраду працівницю “міністерства “ДНР”

20 Травня 2024 10:47
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прокуратура, суд
Ілюстративне фото / Getty Images

Суд Волинської області визнав 44-річну жительку міста Волноваха Донецької області винною у державній зраді та призначив їй 15 років ув’язнення.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

За даними слідства, після окупації Волновахи російськими військами начальник відділу цивільного захисту Волноваського районного управління ГУ ДСНС України у Донецькій області, підтримуючи проросійські ідеї, перейшла на бік ворога. Вона також зрадила Присязі особового складу органів і підрозділів цивільного захисту України та погодилася обійняти посаду старшого інспектора в “государственном бюджетном учреждении “Пожарно-спасательный отряд г. Волноваха МЧСДНР”.

“Працюючи у псевдооргані, вона надавала окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просувала ідеї проросійської спрямованості. Окрім того, для подальшого встановлення у Волноваському районі Донецької області окупаційної влади, штучного створення у мешканців хибних уявлень про добрі наміри окупаційних військ та незворотного і стабільного існування на території влади РФ та ідей “русского міра”, “інспекторка” брала участь у агітаційних заходах та святкуваннях з нагоди російських свят”, – йдеться у повідомленні.

Жінку суд визнав винною у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі із позбавленням на три роки права обіймати посади у правоохоронних органах та посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади, а також із конфіскацією майна.

Окрім того, засуджену позбавлено спеціального звання “підполковник служби цивільного захисту”.


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