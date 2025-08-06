На Волині оголосили підозру 17 учасникам схем із розтрати бюджету на 16 мільйонів

У Волинській області оголосили підозру 17 причетним до корупційних схем із розтратою понад 16 мільйонів гривень бюджетних коштів. Серед підозрюваних — посадовці міськради, голови ОТГ, працівники комунальних підприємств, митниці та приватних структур.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Реклама

Йдеться про директора департаменту Луцької міської ради, голову ОТГ, керівників комунальних підприємств, карʼєру філії Укрзалізниці, митників, посадовців Регіонального офісу водних ресурсів та директорів приватних структур.

“Відкати”, завищення вартості предмету закупівлі, постачання продукції не в повному обсязі, збиткові ремонти тощо — серед махінацій, які призвели до збитків бюджету. Максимальне покарання, що може загрожувати фігурантам — до 12 років позбавлення волі”, — розповіли в поліції.

Правоохоронці зібрали докази стосовно 17 учасників схем. Дії зловмисників призвели до 16,6 млн грн збитків.

Серед підозрюваних:

голова ОТГ та директор департаменту Луцької міської ради. Обидва закупили електроенергію за завищеними цінами, тож сума збитків становила 424,8 тис. грн та 476,4 тис. грн;

керівники карʼєру виробничого підрозділу філії Укрзалізниці та підлеглі працівники, діючи в складі організованої групи привласнили майно карʼєру (пісок та ПММ) на загальну суму 5,8 млн грн;

керівник карʼєру, який легалізував доходи, отримані злочинним шляхом;

керівник та двоє працівників Регіонального офісу водних ресурсів. Безпідставне нарахування завищених премій підлеглим та фіктивне працевлаштування осіб з метою їхнього бронювання;

директор комунального підприємства, дії якого під час закупівлі деревʼяної тріски призвели до понад 2,7 млн грн збитків;

троє підрядників — проводили ремонтні роботи центру професійної освіти та будували укриття в ліцеї. Загальна сума завданих збитків становить 4,2 млн грн;

двоє інспекторів митниці, які сприяли ввезенню з Польщі високоліквідних товарів під виглядом бувшої у користування побутової техніки з приховуванням від митного контролю без сплати митних та податкових платежів, чим спричинили державі збитків у розмірі 3 млн грн.

Залежно від участі та ролі підозрюваних у злочинних схемах їхні дії кваліфіковані:

ч. 4 та 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

ч. 3 ст. 368 — вимагання та одержання неправомірної вигоди;

ч. 1 ст. 366 — службове підроблення;

ч. 2 ст. 364 — зловживання службовим становищем;

ч. 1 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом Кримінального кодексу України.