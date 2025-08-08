На Волині натовп напав на бус ТЦК

У селі Соловичі Ковельського району Волині натовп напав на службовий автомобіль Територіального центру комплектування.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

За даними військових, під час перевірки документів один із місцевих жителів спробував утекти. У цей момент інший чоловік, який представився старостою села, застрибнув на капот авто та каменем розбив лобове скло. До інциденту доєдналися інші чоловіки і жінки. Один з учасників металевим предметом розбив бокові вікна та тричі вдарив водія по руці.

“Близько 10 осіб оточили службове авто та протягом кількох хвилин завдавали ударів транспортному засобу, перешкоджаючи виконанню службових обов’язків”, – повідомли у ТЦК.

Відомості про напад внесли до ЄРДР за ч.2 ст.350 Кримінального кодексу України (нанесення побоїв або тілесних ушкоджень службовій особі). Дії ще одного учасника кваліфікували за ст.296 ККУ (хуліганство). Одного з фігурантів вже затримали.