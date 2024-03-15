Суспільство

На Волині намагались незаконно продати унікальну історичну пам’ятку часів Київської Русі

15 Березня 2024 11:38
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поліція
Кам’яна плита із зображенням "Святого воїна" / Офіс Генпрокурора

Поліція запобігла незаконному продажу на інтернет-аукціоні у Волинській області унікальної історичної пам’ятки часів Київської Русі із зображенням “Святого воїна”.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Мова йде про вирізьблену кам’яну плиту Х-ХІІІ ст. із зображенням “Святого воїна” періоду Київської Русі. Унікальну історичну пам’ятку намагалися незаконно продати на інтернет-аукціоні.

За словами генерального директора Національного музею історії України, доктора історичних наук Федора Андрощука, пам’яток такого рівня не знаходили в нашій країні впродовж останнього століття. 

“Добре збережена кам’яна плита із зображенням “Святого воїна”, ймовірно, Святого Дмитра, могла бути окрасою одного із храмів Галицько-Волинського князівства. Знахідку передадуть до Національного музею історії України на зберігання та проведення дослідження. У подальшому її залишать у музеї”, – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці ведуть розслідування.


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