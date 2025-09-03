На Волині на прикордонній заставі знайшли застреленим військового, — ЗМІ

На Волині, поблизу українсько-польського кордону, на прикордонній заставі в селі Рівне знайшли застреленим військовослужбовця. За попередніми даними, це могло бути самогубство, наразі тривають слідчі дії.

Про це повідомляє Волинська ТРК “Аверс” із посиланням на власні джерела.

Інформацію підтвердили в Державній прикордонній службі, пише hromadske.

За даними ТРК “Аверс”, інцидент стався 2 вересня. Загиблий — 36-річний головний сержант, помічник начальника відділу з логістики Луцького прикордонного загону. Про смерть військового на лінію 102 повідомив штаб-сержант. Розглядається версія самогубство — начебто, прикордонник вистрелив собі у скроню і помер на місці.

Як розповіли в ДПСУ, в одному з підрозділів Волинського прикордонного загону було виявлено військовослужбовця без ознак життя, поряд лежала штатна зброя. На місце викликали медиків та правоохоронні органи. Нині тривають слідчі дії. Волинський прикордонний загін розпочав службове розслідування.