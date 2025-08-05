На Волині 11-річний хлопець задавив на смерть дворічну сестру

На Волині трагічно загинула дворічна дитина під колесами автомобіля, за кермом якого перебував її 11-річний брат.

Як повідомили у поліції Волинської області, інцидент стався ввечері 4 липня в селі Немир Луцького району. Хлопець самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража. У момент події поруч не було дорослих.

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Під час руху він наїхав на свою дворічну сестру. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці. Також легкі тілесні ушкодження отримав 7-річний брат.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Зараз триває розслідування.