Суспільство

На Вінничині спалах гепатиту А: оголошено надзвичайну ситуацію

31 Жовтня 2023 16:49
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вінниця, хвороба

У Вінницькій області оголосили про надзвичайну ситуацію та посилили протиепідемічні заходи через спалах гепатиту А. 

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

“Епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі продовжує існувати. Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих факторах зараз сфокусована робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах”, – розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Наразі у лікарнях області залишаються 144 пацієнти, ще 32 дорослих та 10 дітей вже виписали.

Санлікар додав, що у регіоні посилили протиепідемічні заходи, зокрема:

  • тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках та заборонили ярмарки;
  • посилили контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту;
  • проводять перевірки працівників. які залучені до виготовлення продуктів масового споживання, молочної продукції, обʼєктів централізованого водопостачання та підприємств, які забезпечують продаж питної води та її розвезення містом. 

Ігор Кузін зазначив, що школярам на Вінниччині подовжили дистанційне навчання, а також тимчасово обмежили  позашкільне навчання й роботу спортивних та мистецьких гуртків


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