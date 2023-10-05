На Вінниччині затримали “смотрящого”, який понад 10 років разом зі своєю бандою “вибивав” неіснуючі борги

Служба безпеки затримала та повідомила про підозру учасникам та лідеру угруповання, які впродовж 10 років вимагали гроші у місцевих жителів Вінниччини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що правоохоронці затримали лідера “банди”, відомого кримінального авторитета на прізвисько “Комар”. Також з ним були ще два учасники угруповання. Серед них – підсанкційний “кримінальний авторитет”, який має вплив у кримінальному середовищі.

Правоохоронці встановили, що підозрювані більше ніж 10 років тероризували місцевих жителів та вимагали з них гроші за неіснуючі борги. Чоловіки діяли з особливою жорстокістю і поступово поширювали свій злочинний вплив на території регіону.

Для цього затримані створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали великі суми грошей за вирішення спорів. У разі відмови учасники угруповання погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.

“Задокументовано, як лідер банди “Комар” та його поплічники вимагали з місцевого підприємця 20 тис. доларів США і погрожували вбивством, якщо він не сплатить гроші. Співробітники СБУ затримали зловмисників “на гарячому” під час передачі першої частини “данини” у розмірі 10 тис. американських доларів”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє СБУ, під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено:

вогнепальну, травматичну та холодну зброю;

боргові” розписки від потерпілих та чорнові записи з “обліком” сплачених грошей;

великі суми готівки, одержані злочинним шляхом;

мобільні телефони із доказами незаконних дій.

Наразі лідеру банди та її активним учасникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Затриманим загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.