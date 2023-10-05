Кримінал

На Вінниччині затримали “смотрящого”, який понад 10 років разом зі своєю бандою “вибивав” неіснуючі борги

5 Жовтня 2023 12:49
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сбу

Служба безпеки затримала та повідомила про підозру учасникам та лідеру угруповання, які впродовж 10 років вимагали гроші у місцевих жителів Вінниччини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що правоохоронці затримали лідера “банди”, відомого кримінального авторитета на прізвисько “Комар”. Також з ним були ще два учасники угруповання. Серед них – підсанкційний “кримінальний авторитет”, який має вплив у кримінальному середовищі.

Правоохоронці встановили, що підозрювані більше ніж 10 років тероризували місцевих жителів та вимагали з них гроші за неіснуючі борги. Чоловіки діяли з особливою жорстокістю і поступово поширювали свій злочинний вплив на території регіону.

Для цього затримані створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали великі суми грошей за вирішення спорів. У разі відмови учасники угруповання погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.

“Задокументовано, як лідер банди “Комар” та його поплічники вимагали з місцевого підприємця 20 тис. доларів США і погрожували вбивством, якщо він не сплатить гроші. Співробітники СБУ затримали зловмисників “на гарячому” під час передачі першої частини “данини” у розмірі 10 тис. американських доларів”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє СБУ, під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено:

  • вогнепальну, травматичну та холодну зброю;
  • боргові” розписки від потерпілих та чорнові записи з “обліком” сплачених грошей;
  • великі суми готівки, одержані злочинним шляхом;
  • мобільні телефони із доказами незаконних дій.

Наразі лідеру банди та її активним учасникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Затриманим загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.


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