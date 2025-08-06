На Вінниччині порушників кордону зупиняли пострілами

У Вінницькій області прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон з Молдовою. Щоб попередити незаконний перетин кордону, довелося робити попереджувальні постріли.

Про це повідомили у Могилів-Подільському прикордонному загоні.

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Троє молодиків, віком від 22 до 29 років, із Харківської, Київської та Кіровоградської областей намагалися дістатися до Придністровського регіону Молдови.

“До кордону вони їхали на автівці, об’їжджаючи блокпости. План був простим: кинути машину поблизу держрубежу, а далі — пішки, з рюкзаками й великими надіями на мандрівку”, — йдеться в повідомленні.

Побачивши прикордонників, чоловіки спробували втекти. Військовослужбовці здійснили попереджувальні постріли вгору та затримали порушників.

Відносно чоловіків складено адмінпротоколи за ст. 185-10 КУпАП “Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Державної прикордонної служби” та ст. 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”. Справи направили до суду.