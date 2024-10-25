На Вінниччині лікарі ВЛК оформили ексдепутату фейкову інвалідність

У Вінницькій області повідомили про підозру чотирьом лікарям, які оформили непридатність до військової служби колишньому місцевому депутату.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

“Повідомлено про підозру голові військово-лікарської комісії Жмеринського РТЦК та СП, директору та двом лікарям КНП “Жмеринський МЦ ПМСД” у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Крім того, колишньому депутату Жмеринської міської ради повідомлено про підозру у використанні завідомо підробленого документа”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, голова ВЛК разом з іншими лікарями склали і видали низку медичних документів, які містять неправдиві відомості про наявність у колишнього депутата захворювання. Це стало підставою для визнання його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку та надавало йому можливість безперешкодного виїзду за межі країни.