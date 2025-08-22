На війні загинув український спортсмен-стрілець Олексій Хабаров

На фронті загинув майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби та багаторазовий рекордсмен, полтавчанин Олексій Хабаров.

Про це повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету України в Горішніх Плавнях Полтавської області.

В організації наголосили, що Хабаров був не лише видатним спортсменом, а й наставником для молоді: він працював стипендіатом відділення, проводив спортивні заходи та залучав дітей до занять спортом.

“Був відвертим, чесним, найдобрішим, найщирішим спортсменом і моїм колегою у федерації стрільби України, якого я знав. Тренер, який створював нові ідеї та проєкти у своєму клубі “Фенікс”. Для своїх спортсменів, був справжнім старшим другом. Важка втрата для рідних, друзів, вихованців і спортивної спільноти Полтавської області й всієї України”, — написав товариш захисника, представник Федерації стрільби України Геннадій Чапала у Facebook.

Олексій Хабаров закінчив факультет української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. На змаганнях представляв Горішні Плавні Полтавської області. Був членом національної збірної України та рекордсменом країни з кульової стрільби, спеціалізувався на стрільбі з пневматичної гвинтівки. У Горішніх Плавнях Хабаров заснував спортивно-стрілецький клуб “Фенікс”. У серпні 2023 року спортсмен приєднався до лав Сил оборони України.