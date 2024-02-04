Спорт

На війні загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу

4 Лютого 2024 15:27
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війна, загиблі
О.Білоконь / Фото з Facebook В. Кісіля

На фронті загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу, рекордсмен України Олександр Білоконь.

Про це у Facebook повідомив почесний президент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кісіль.

«На війні з російськими фашистами загинув Олександр Білоконь, чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсменом книги рекордів України», – зазначив він.

Олександр Білоконь – уродженець міста Біла Церква Київської області. У 2017 році він встановив рекорд України з переміщення тягача з причепом, заповненим людьми. У 2020 році здобув звання майстра спорту з богатирського багатоборства. Того ж року в боротьбі за титул «Найсильнішої людини України» посів перше місце в 95-й ваговій категорії.

У 2021 році на Фіналі першої ліги стронгмену Білоконь встановив рекорд України з перетягування вантажівок.

Спортсмена мобілізували в березні 2023 року.


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