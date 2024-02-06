Суспільство

На війні з РФ загинули понад 100 держслужбовців – Немчінов

6 Лютого 2024 20:33
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війна, держслужбовці
Олег Немчінов / Фото з прес-зустрічі

Понад 100 державних службовців загинули на війні з РФ.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, відповідаючи на запитання кореспондентки Укрінформу під час пресзустрічі щодо пріоритетів трансформації державного управління в Україні для перемоги, відновлення та євроінтеграції.

«На жаль, маємо втрати – понад 100 державних службовців віддали своє життя за свободу і незалежність України», – сказав він.

За словами міністра, також серед державних службовців понад 70 осіб зникли безвісти.

Серед великої кількості тих, хто «незаконно утримується в Російській Федерації і на тимчасово окупованих територіях» також є особи, які раніше обіймали посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, додав Немчінов.


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