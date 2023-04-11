Суспільство

На Великдень комендантська година у Харкові залишиться незмінною

11 Квітня 2023 12:55
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церква

У Харкові на Великдень не змінюватимуть тривалість комендантської години. Про це в ефірі нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Стосовно освячення пасок, то воно триватиме впродовж усього світлового дня. Це допоможе уникнути великого скупчення людей та дотримуватися вимог безпеки, вважає Терехов.

«Усі священнослужителі проводитимуть освячення пасок упродовж світлового дня. Комендантська година як була, так і буде, – у цей час не будуть проводитися освячення пасок та служба у церквах. Цей досвід ми перейняли з минулого року», – зазначив Ігор Терехов.

Також він нагадав, що з міркувань безпеки на Великдень усі міські кладовища будуть закриті для відвідування. Крім того, низка цвинтарів очікує на розмінування.

«Велись активні бойові дії, наш противних обстрілював кладовища, мінував їх дистанційно. Є кладовища, які ще не розмінували. Зараз наші піротехніки працюють на полях Харківщини, бо потрібно привести до ладу сільськогосподарські угіддя та почати посівну. Тому буде посилене патрулювання міських цвинтарів, аби не допустити нещасних випадків», – зазначив мер.


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