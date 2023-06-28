Суспільство

На уламку Берлінської стіни намалювали О.Мацієвського, розстріляного за слова “Слава Україні”

28 Червня 2023 16:48
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Мацієвський

У Берліні з’явився мурал, присвячений розстріляному військовому Олександру Мацієвському. Росіяни стратили його за слова “Слава Україні”.

Про це повідомляє музикант Сергій Фоменко на своїй сторінці у Facebook.

“Тим часом у Берліні на частині берлінського муру, що розділяв після Другої світової війни кордон між поділеною на зони контролю і відповідальності переможців у війні постгітлерівську Німеччину (ГДР і ФРН), біля знаменитого антитоталітарного музею Check Point Charlie, створено мурал”, – написав він.

Мурал називається “Український солдат Олександр Мацієвський”. На малюнку військового зображено стоячи та із цигаркою в роті – таким, яким його запам’ятала вся Україна.

Роботу виконав український художник Тімоті Максименко.

6 березня 2023 року в мережі з’явилося відео, на якому російські солдати розстрілюють українського військовослужбовця за слова “Слава Україні”.

Згодом стало відомо, що захисника звали Олександр Мацієвський. Він був воїном 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО. 30 грудня 2022 року на околицях Соледара він потрапив у російський полон.

Президент Володимир Зеленський надав Олександру Мацієвському звання Героя України.

У рамках обміну його тіло повернули в Україну, і 14 лютого 2023 року Олександра Мацієвського поховали в рідному Ніжині.


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