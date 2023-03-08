Зірки українського спорту вшанували розстріляного солдата

Група зірок українського спорту вшанувала пам’ять українського солдата, відео страти якого російськими військами поширилося в мережі. Зірка тенісу Еліна Світоліна, футболісти англійської прем’єр-ліги Олександр Зінченко й Михайло Мудрик та інші спортсмени відповіли на останні слова бійця, який перед розстрілом сказав «Слава Україні!»

Відео спортсменів є відповіддю на заклик президента України Володимира Зеленського у понеділковому вечірньому зверненні, де він закликав людей «у єдності відповісти на його (солдата) слова: «Герою слава! Героям слава!»

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за кількома версіями, олімпійський чемпіон Олександр Усик окремо опублікував у своєму телеграм-каналі відео, на якому він читає вірш на честь солдата.

«Слава Україні! За такі слова

Кулю ти отримав, і тебе нема.

Але памʼять вічна, Воїне, тобі,

Ти за Неньку рідну ворогів давив.

Показав ти силу, силу ЗСУ,

Так, Героям Слава, а тобі – в раю», – йдеться у вірші.

6 березня було оприлюднене відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні».

Сьогодні стало відомо, що на відео – воїн 163 батальйону 119 окрема бригада ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.