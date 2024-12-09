На Україну насуваються дощі з мокрим снігом

У вівторок, 10 грудня, в Україні очікуються опади у вигляді дощу, а в західних і північних областях — мокрого снігу з дощем. На дорогах можлива ожеледиця, вітер переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані Укргідрометцентра

Температура повітря:

Вночі: від -1° до +4°

Вдень: на півдні — 6-11°, у Криму до 14°

Київ: мокрий сніг з дощем, північно-східний вітер 7-12 м/с, температура від 0° до +2°.

Прогноз на середу, 11 грудня:

Очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, місцями — ожеледиця. У центральних областях можливі помірні опади, на півдні та південному сході — переважно дощ. Вітер змінить напрямок на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

Вночі: від +2° до -3°

Вдень: від -1° до +4°; на півдні — 3-8°, у Криму до 12°.

Київ: невеликий мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, на дорогах подекуди слизько. Температура протягом доби залишатиметься близько 0°.