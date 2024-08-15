Суспільство

На Україну насувається сильна спека
15 Серпня 2024 13:31
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погода
Спекотна погода / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

У п’ятницю, 16 серпня на території України очікується суха та спекотна погода з температурою повітря від +26 °C до +33 °C.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

“У п’ятницю скрізь буде сонячно, сухо і дуже тепло. Трохи хіба дощів припаде на Карпати та на Волинь. І все”, – каже Діденко.

За її словами, максимальна температура повітря 16 серпня становитиме +26…+29 °C, на півдні та заході України – до +28…+33 °C.

У Києві 16 серпня прогнозується суха погода з температурою повітря +26…+28 °C. Надалі до столиці знову повернеться спека.


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