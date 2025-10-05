        Суспільство

        На українсько-польському кордоні стався збій: система митного оформлення працює в аварійному режимі, рух вантажівок ускладнено

        Сергій Бордовський
        5 Жовтня 2025 11:45
        читать на русском →

        Державна митна служба України попереджає міжнародних перевізників про можливі ускладнення руху на українсько-польському кордоні.

        Як повідомили у відомстві, вранці 5 жовтня у Польщі стався технічний збій в роботі електронної системи митного оформлення. Через це на в’їзд в Україну система працює в аварійному режимі, а на виїзд з України пропускають лише транспортні засоби без вантажу.

        «Про відновлення пропуску транспортних засобів у повному обсязі буде повідомлено додатково», — зазначили в Державній митній службі.

        Реклама
        Реклама

        Водіїв та перевізників просять враховувати цю інформацію під час планування міжнародних рейсів і бути готовими до можливих затримок на пунктах пропуску.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини