На українсько-польському кордоні стався збій: система митного оформлення працює в аварійному режимі, рух вантажівок ускладнено

Державна митна служба України попереджає міжнародних перевізників про можливі ускладнення руху на українсько-польському кордоні.

Як повідомили у відомстві, вранці 5 жовтня у Польщі стався технічний збій в роботі електронної системи митного оформлення. Через це на в’їзд в Україну система працює в аварійному режимі, а на виїзд з України пропускають лише транспортні засоби без вантажу.

«Про відновлення пропуску транспортних засобів у повному обсязі буде повідомлено додатково», — зазначили в Державній митній службі.

Реклама

Реклама

Водіїв та перевізників просять враховувати цю інформацію під час планування міжнародних рейсів і бути готовими до можливих затримок на пунктах пропуску.