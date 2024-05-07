Суспільство

На тимчасово окупованій Луганщині росіянин зґвалтував та вбив 17-річну дівчину

7 Травня 2024 10:39
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Луганська область
Ілюстративне фото / Getty Images

Громадянин РФ зґвалтував і вбив ударом ножа в серце 17-річну дівчину Анастасію.

Про це інформує російський Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що кілька днів тому в окупованих Ровеньках зникла 17-річна місцева мешканка Анастасія. 4 травня її тіло знайшли у лісосмузі у селищі Дзержинський.

За підозрою у вбивстві дівчини затримали громадянина РФ, уродженця Володимирської області, 33-річного Андрія Курбасова.

За даними джерела видання, чоловік зізнався, що зґвалтував дівчину в машині, а потім, злякавшись, що його зловлять, ударив її ножем у серце. Тіло підлітка Курбасов закопав і обклав камінням.


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