На тимчасово окупованій Луганщині росіянин зґвалтував та вбив 17-річну дівчину

Громадянин РФ зґвалтував і вбив ударом ножа в серце 17-річну дівчину Анастасію.

Про це інформує російський Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що кілька днів тому в окупованих Ровеньках зникла 17-річна місцева мешканка Анастасія. 4 травня її тіло знайшли у лісосмузі у селищі Дзержинський.

За підозрою у вбивстві дівчини затримали громадянина РФ, уродженця Володимирської області, 33-річного Андрія Курбасова.

За даними джерела видання, чоловік зізнався, що зґвалтував дівчину в машині, а потім, злякавшись, що його зловлять, ударив її ножем у серце. Тіло підлітка Курбасов закопав і обклав камінням.