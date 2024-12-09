Суспільство

На трьох з десяти напрямків зафіксовано понад 120 боїв, – Генштаб
9 Грудня 2024 08:48
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війна
Українські артилеристи / Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про складну ситуацію на передовій. Протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення, із найбільшою інтенсивністю на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках.  

На Времівському напрямку було 19 російських штурмів біля Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Жовте, Новотроїцьке та Чумацьке.

На Курахівському напрямку відбили 40 російських атак – російські загарбники намагалися просунутися вперед біля Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки.

Також війська РФ атакували 28 разів на Лиманському напрямку – намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Греківки, Надії та Макіївки.

Противник не припиняє своїх атак на Харківському, Куп’янському, Краматорському, Торецькому, Придніпровському та Оріхівському напрямках – на останньому сили РФ за підтримки авіації один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Нестерянка.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб: 540 безповоротними та 680 санітарними. Також українські воїни знешкодили 18 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 22 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 24 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки окупантів.


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