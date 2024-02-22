Суспільство

На третій день після мобілізації на Рівненщині раптово помер 29-річний чоловік  

22 Лютого 2024 17:03
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мобілізація
Похоронна процесія / "ITV media

За словами рідних, 29-річний хлопець поїхав до лікарні, бо погано почувався, а опинився на ВЛК.

У Рівненській області житель села Батьків Дубенського району, 29-річний Ігор Мельник, помер на третій день після мобілізації.

Батьки хлопця розповіли, що 14 лютого їхній син вийшов з дому, щоб піти на прийом до лікаря, і так і не повернувся. Згодом він зателефонував до рідних і повідомив, що проходить військово-лікарську комісію (ВЛК). А вже 16 лютого батьки отримали страшну звістку – чоловік помер у психіатричній лікарні.

Як він там опинився, що кажуть медики таі чому обурені рідні – деталі історії наводить місцеве видання “ITV media”, передає ТСН.

Сестра Ігоря Надія розповідає, що останні кілька днів хлопець погано почувався, тому вирішив піти до лікаря. Жінка запевняє, що її брат усе життя мав слабке здоров’я – високий тиск та епілепсію.

“У нього піднімався тиск. Він узяв документи і поїхав (до міста. – Ред.), щоб звернутися по допомогу до лікарні. Він узяв із собою близько 25 тис. грн”, – пригадує сестра померлого.

За словами родичів, потім хлопець зник і не виходив на зв’язок. А 16 лютого їм повідомили про смерть Ігоря.

Рідні стверджують, що на тілі хлопця були травми й синці. “Рука переламана. Ноги сині. Рука взагалі в ключиці вибита”, – стверджують вони.

Як Ігор опинився на ВЛК, а потім на полігоні – наразі невідомо. В довідці про смерть зазначено, що останні години свого життя він перебував в обласній психіатричній лікарні.


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