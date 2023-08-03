Суспільство

На ТОТ змушують українців приймати громадянство РФ

3 Серпня 2023 12:14
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паспорт, рф, окуповані території

Росія вдається до систематичних спроб змусити жителів тимчасово окупованих територій прийняти її громадянство.

Про це повідомляється у доповіді, яку оприлюднила програма Conflict Observatory при Лабораторії гуманітарних досліджень Школи громадського здоров’я Єльського університету.

На основі всебічного аналізу матеріалів із відкритих джерел, фахівці визначили закони й тактику, які застосовує Москва, аби унеможливити виживання жителів у них вдома, якщо вони не прийняли російське громадянство.

“Мешканці Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей піддаються погрозам, залякуванням, обмеженням надання гуманітарної допомоги та предметів першої необхідності, можливим затриманням чи депортацією — усе це спрямовано на те, щоб змусити їх стати громадянами РФ”, — мовиться у звіті.

Дослідники підкреслили, що такі дії Росії порушують міжнародне право, включаючи заборону на дискримінацію людей, які живуть в умовах окупації, за національною ознакою і примушування людей оголошувати про прихильність окупаційній владі, що є незаконним, згідно з Гаазькою та Женевською конвенціями.


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