На ТОТ Запоріжжя діяла схема розкрадання коштів за “зеленим” тарифом: збитків на 141 млн грн

НАБУ і САП викрили схему заволодіння коштами, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом, на користь енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області. За даними слідства, державі завдано збитків на суму 141,3 млн гривень.

Про це повідомили в НАБУ.

Про підозру повідомили дев’ятьом учасникам схеми. Серед них – ексзаступник керівника Офісу президента України та колишній член наглядової ради НАК “Нафтогаз України”, його брат – власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ “Запоріжжяобленерго”.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

За даними слідства, у 2019-2020 роках ексдепутат Донецької обласної ради разом із братом зосередили контроль над низкою підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел. На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП “Гарантований покупець” про продаж електроенергії за “зеленим” тарифом.

“Після початку повномасштабного вторгнення РФ сонячні електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований. Попри це, підконтрольні підозрюваним підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за “зеленим” тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України”, – розповіли в НАБУ.

Слідство встановило, що у звітності зазначалися завідомо недостовірні дані щодо обсягів генерації та технічної готовності станцій, зокрема в періоди повного знеструмлення. Отримані кошти надалі виводили через пов’язані компанії.

Детективи НАБУ за сприяння правоохоронних органів Німеччини та Австрії провели обшуки за місцями проживання окремих учасників схеми.

Загальна сума збитків – 141,3 млн грн. Встановлюються всі обставини вчинення злочину та повне коло причетних.