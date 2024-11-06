На тлі перемоги Трампа біткоїн побив свій історичний максимум

На тлі президентських виборів у США та очевидних результатів, які показали перевагу Дональда Трампа, курс біткоїна різко зріс, досягнувши нового історичного максимуму — понад 75 тисяч доларів, піднявшись на 9,26%.

Зростання криптовалюти було помічено зранку 6 листопада на криптобіржах Binance та Coinbase, хоча вже близько 9:40 за київським часом курс біткоїна почав знижуватися до 74 088 доларів.

Окрім криптовалют, зросли й світові фондові ринки. За інформацією Reuters, американські фондові ф’ючерси на індекси S&P і Nasdaq піднялися більш ніж на 2%, а Russell 2000 зріс на 6%, що свідчить про оптимістичні настрої інвесторів.

Індекс долара також показав значний приріст на 1,4%, досягнувши найвищого показника з березня 2023 року. Європейські ринки підтримали загальне зростання, і акції компаній у Європі виросли на 0,9%.