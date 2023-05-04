На території всієї Москви почалися проблеми з GPS-навігацією

Як пишуть місцеві ЗМІ, захищаючи Кремль від нових атак дронів, влада поширила блокаду навігаційних сигналів не лише за межі контуру Кремля, а й далеко за Садове кільце. Проблеми з визначенням координат є на території всієї Москви, а не в межах Бульварного або Садового кілець.

Проблеми з GPS підтвердили в “Яндексі”. Представники IT-компанії зазначили, що збої у роботі супутникової системи впливають на всі сервіси – від навігаторів до фітнес-браслетів. Програми з визначенням геопозиції отримують помилкову інформацію від смартфонів та планшетів.