Техно

На території всієї Москви почалися проблеми з GPS-навігацією

4 Травня 2023 17:17
56
читать на русском →
кремль

Як пишуть місцеві ЗМІ, захищаючи Кремль від нових атак дронів, влада поширила блокаду навігаційних сигналів не лише за межі контуру Кремля, а й далеко за Садове кільце. Проблеми з визначенням координат є на території всієї Москви, а не в межах Бульварного або Садового кілець.

Проблеми з GPS підтвердили в “Яндексі”. Представники IT-компанії зазначили, що збої у роботі супутникової системи впливають на всі сервіси – від навігаторів до фітнес-браслетів. Програми з визначенням геопозиції отримують помилкову інформацію від смартфонів та планшетів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Травня 2023 18:59
12

На трьох напрямках відбито 50 атак окупантів – Генштаб
4 Травня 2023 20:09
1

На саміті ПАЧЕС між українськими та російськими делегатами відбулася сутичка
4 Травня 2023 19:11
29

Граничний призовний вік можуть знизити до 25 років
4 Травня 2023 18:17
41

OTP Bank внесено до переліку спонсорів війни
4 Травня 2023 17:24
69

Труханова відправили до СІЗО
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
Юрій ЛУЦЕНКО

Кава у Бахмуті
Александр КИРШ

Украина изменила мир больше, чем распад советской империи
Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
усі думки