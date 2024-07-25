Політика

У Румунії знайшли російські “шахеди”
25 Липня 2024 14:09
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МЗС Румунії підтвердило, що уламки російських дронів були виявлені на їх території.

Про це міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску написала в X.

“Росія здійснила ще більш жахливі атаки на українську цивільну інфраструктуру. Уламки були знайдені на румунській території”, – зазначила міністерка.

Одобеску додала, що Румунія поінформувала про інцидент своїх союзників і координує з ними свої дії.

Як повідомляли Повітряні Сили ЗСУ,  три російських ударних безпілотники “Шахед”, які атакували південь України в ніч проти 25 липня, залетіли на територію Румунії і після того зникли з поля зору української ППО.


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