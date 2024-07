У Румунії знайшли російські “шахеди”

МЗС Румунії підтвердило, що уламки російських дронів були виявлені на їх території.

Про це міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску написала в X.

“Росія здійснила ще більш жахливі атаки на українську цивільну інфраструктуру. Уламки були знайдені на румунській території”, – зазначила міністерка.

Одобеску додала, що Румунія поінформувала про інцидент своїх союзників і координує з ними свої дії.

