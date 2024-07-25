Під час нічної атаки три “шахеди” залетіли в Румунію, – ПС

У ніч на 25 липня російські окупаційні війська атакували Україну 38 ударними дронами типу “Shahed 131/136”. Українська протиповітряна оборона збила 25 ворожих дронів.

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, три “шахеди” залетіли на територію Румунії.

“В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три “шахеди” локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією”, – повідомив Олещук.

Росіяни другу ніч поспіль атакують портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Пожежу загасили працівники ДСНС. Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждало дві особи.