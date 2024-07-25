Росіяни другу ніч поспіль атакують портову інфраструктуру Одещини

У ніч на 25 липня російські окупанти атакували Одещину, пошкоджена портова та цивільна інфраструктури.

В Одеській ОВА зазначили, що внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Пожежу загасили працівники ДСНС.

“Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждало дві особи. Одна людина госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Ізмаїльській районній військовій адміністрації, в місті Вилкове пошкоджено об’єкти портової інфраструктури та зафіксовано влучення в приватний будинок, є постраждалі (2 особи).

За даними Повітряних Сил, цієї ночі ворог застосував 38 ударних БпЛА “Shahed-131/136”.

Під ударом були об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України.

“В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три “шахеди” локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією”, – повідомили у ПС.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.