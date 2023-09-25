На території Придністров’я виявили уламки російської ракети 

Співголова Об’єднаної контрольної комісії від невизнаного Придністров’я Олег Бєляков повідомив, що після ракетної атаки на Одеську область на території сепаратистського регіону Молдови у селі Кіцкани упали уламки ракет.

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“Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Питання обговорять в ОКК, оскільки Кіцкани належать до Зони безпеки”.

За його словами, постраждалих і пошкоджень внаслідок інциденту немає.

Так зване Міністерство внутрішніх справ невизнаного Придністров’я опублікувало в Telegram фото уламків ракети, знайдених у селі Кіцкани. Відомство закликало громадян не піддаватися паніці і запевнило, що “ситуація під контролем”.

У “МВС” Придністров’я повідомили, що у селі Кіцкани жителі одного з будинків виявили на території присадибної ділянки уламки, імовірно, ракети ППО. На місце події направили слідчо-оперативну групу.

Зазначається, що виявлену частину ракети вивчили на місці і, за даними саперів, прямої небезпеки вона не несе.

Кишинів відправив військових спостерігачів із контингенту спільних миротворчих сил на місце падіння уламків ракети.

“Що стосується ймовірної ракети, виявленої в придністровському регіоні, то повідомляємо, що на місце події направлено військових спостерігачів зі складу спільних миротворчих сил. Походження об’єкта поки що не встановлено, а траєкторію його польоту не підтвердили незалежні джерела”, – заявили в уряді, запевнивши, що триматимуть громадян у курсі ситуації.