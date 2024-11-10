На території Молдови знайдено два російські дрони

У неділю, 10 листопада, в Каушанському районі було знайдено російський безпілотник. За попередніми даними, це був дрон типу Shahed, який міг бути спрямований по цілях в Україні.

Пізніше було виявлено ще один безпілотник, що впав, повідомляє телеканал TV8 з посиланням на поліцію.

За даними телеканалу, дрон було знайдено біля села Нові Боросени в Ришканському районі країни.

Територія, де було знайдено дрон, оточена, на місце події прибули вибухотехніки.

Глава МЗС Молдови Михайло Попшой засудив порушення повітряного простору країни. Він також підкреслив, що два російські безпілотники, які впали в неділю на території Молдови, поставили під загрозу життя громадян його країни.