На Тернопільщині половина жителів залишилася без світла

У Тернопільській області збільшено кількість черг обмеження енергопостачання. Наразі без світла залишаються 50% мешканців регіону.
Як повідомляє Тернопільська обласна військова адміністрація, замість однієї черги тепер одночасно застосовуються три черги обмеження споживання електроенергії.
“Відключено 50% споживачів області”, — зазначили в ОВА.
Вранці 13 грудня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Після тривалої атаки безпілотниками типу Shahed, ворог запустив ракети різних типів.