Економіка

На Тернопільщині половина жителів залишилася без світла
13 Грудня 2024 09:29
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електроенергія, ракетний удар
Ілюстративне фото / УНІАН

У Тернопільській області збільшено кількість черг обмеження енергопостачання. Наразі без світла залишаються 50% мешканців регіону.  

Як повідомляє Тернопільська обласна військова адміністрація, замість однієї черги тепер одночасно застосовуються три черги обмеження споживання електроенергії.  

“Відключено 50% споживачів області”, — зазначили в ОВА.  

Вранці 13 грудня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Після тривалої атаки безпілотниками типу Shahed, ворог запустив ракети різних типів.


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