Кримінал

На Тернопільщині перекинувся автобус із 40 паломниками
14 Липня 2024 13:19
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дтп
Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію 102 14 липня близько 8 години / Фото НПУ

Вранці 14 липня автобус з 40 паломниками потрапив у ДТП. Аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району, повідомляє поліція Тернопільщини.

«За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. У автобусі перебувала 41 особа, які їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється.


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