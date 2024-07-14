На Тернопільщині перекинувся автобус із 40 паломниками

Вранці 14 липня автобус з 40 паломниками потрапив у ДТП. Аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району, повідомляє поліція Тернопільщини.

«За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. У автобусі перебувала 41 особа, які їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється.