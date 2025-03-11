Кримінал

На Тернопільщині оголосили підозри солдатам, які будували будинок для родичів командира
11 Березня 2025 17:52
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На Тернопільщині чотирьом військовослужбовцям повідомили про підозру за те, що вони, за даними слідства, будували будинок для родичів свого командира замість виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє обласна прокуратура.

“Військові погодилися на незаконну пропозицію командира і замість служби в армії будували будинок для його близьких родичів на Хмельниччині. У той час солдатам нараховувалися передбачені законом грошові виплати. Загальна сума сягла близько 1 мільйона гривень”, – йдеться у повідомленні.

Чотирьом солдатам, які будували будинок для родичів командира, оголосили підозри / Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Під час обшуків у військовій частині, за місцем проживання підозрюваних, а також на будівельному об’єкті слідчі вилучили документи та інші докази.

Чотирьох військових підозрюють за ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану), що передбачає до 10 років позбавлення волі.


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