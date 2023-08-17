На Тенерифе в Іспанії палають 1800 гектарів лісу

На іспанському острові Тенерифе, що входить до складу Канарських островів, площа лісової пожежі збільшилася до 1800 гектарів, полум’я ще не взяли під контроль.

Про це пише El Pais.

Раніше повідомлялося про 300 гектарів постраждалої території, тепер площа пожежі збільшилася до 1800 гектарів, а її периметр становить 22 кілометри.

“Лісова пожежа, що спалахнула у вівторок увечері між муніципалітетами Арафо та Канделарія, на північному сході Тенеріфе, вже охопила приблизно 1800 гектарів та має периметр 22 кілометри”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначив регіональний президент Канарських островів Фернандо Клавіхо, вогонь досі не взято під контроль. “Пожежа дуже сильна й відбувається у складній місцевості”, – повідомив чиновник.

Мешканцям наближених до пожежі районів радять не відкривати вікна, не виходити з оселі без нагальної потреби та не проводити спортивні заняття.

У районі пожежі працюють 13 засобів авіації, 150 пожежників та 60 співробітників поліції.