Суспільство

На Тайвані трапився потужний землетрус

3 Квітня 2024 07:20
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землетрус
Ілюстративне фото / Getty Images

Тайвань сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,2 бала.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що підземні поштовхи дуже добре відчувалися у столиці Тайваню Тайбеї, де зумовили перебої з електропостачанням в кількох районах міста.

Через землетрус на японських та філіппінських островах оголосили про загрозу цунамі.

За даними місцевих ЗМІ, на півдні Тайваню впало кілька будівель й під завалами знаходяться люди, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Японія рекомендувала мешканцям прибережної зони південної префектури Окінава евакуюватися, оскільки незабаром очікується цунамі висотою до 3 метрів.

Reuters зауважує, що сьогоднішній землетрус – найпотужніший у Тайвані за останню чверть століття. Коли в 1999-му році на острові трапився землетрус магнітудою 7,6 бала, загинуло близько 2400 людей й 50 тисяч будівель було пошкоджено.


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