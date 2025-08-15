        Суспільство

        На Сизранському НПЗ спалахнули пожежі після атаки дронів, — ЗМІ

        Галина Шподарева
        15 Серпня 2025 08:25
        Пожежа на НПЗ в Сизрані / Фото: Exilenova+
        Сьогодні вночі, 15 серпня, під атакою дронів перебував Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області Росії. В районі підприємства лунали вибухи, місцеві жителі зафіксували кілька пожеж.

        Telegram-канали публікують фото та відео наслідків.

        На відео видно щонайменше три пожежі в районі НПЗ у Сизрані.

        Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев підтвердив атаку дронів на регіон, але не уточнив щодо НПЗ. Стверджує, що “працювала ППО” і нібито знищено “13 ворожих безпілотників”.

        “Закрито повітряний простір. З метою безпеки громадян запроваджено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету”, – написав Федорищев.

        Міноборони РФ тим часом звітує про збиття семи БпЛА над Самарською областю, та ще 45 дронів над вісьмома регіонами РФ.

        Дим в районі НПЗ в Сизрані / Фото: Соцмережі

