На Сизранському НПЗ спалахнули пожежі після атаки дронів, — ЗМІ

Сьогодні вночі, 15 серпня, під атакою дронів перебував Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області Росії. В районі підприємства лунали вибухи, місцеві жителі зафіксували кілька пожеж.

Telegram-канали публікують фото та відео наслідків.

На відео видно щонайменше три пожежі в районі НПЗ у Сизрані.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев підтвердив атаку дронів на регіон, але не уточнив щодо НПЗ. Стверджує, що “працювала ППО” і нібито знищено “13 ворожих безпілотників”.

“Закрито повітряний простір. З метою безпеки громадян запроваджено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету”, – написав Федорищев.

Міноборони РФ тим часом звітує про збиття семи БпЛА над Самарською областю, та ще 45 дронів над вісьмома регіонами РФ.