Політика

На Сватівському напрямку точаться запеклі бої, ворог рушив вперед – Маляр

2 Липня 2023 19:11
78
читать на русском →
генштаб, маляр

Протягом доби російські окупанти завдали 11 ракетних ударів та застосували 8 іранських ударних БпЛА типу “Shahed”.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої цивільної інфраструктури, постраждали і мирні люди.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.

За інформацією заступника міністра оборони Ганни Маляр, ворог також рушив вперед і на Сватівському напрямку. Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку. “Ситуація доволі складна”, – зазначила Маляр.

На Бахмутському напрямку:

  • на південному флангу рухаємось вперед, маємо частковий успіх
  • на північному – тривають бої. Ворог перекинув туди 2 десантно-штурмових полки

“З важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках просуваємось. Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед”, – повідомили Ганна Маляр.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 22 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Липня 2023 19:11
78

На Сватівському напрямку точаться запеклі бої, ворог рушив вперед – Маляр
2 Липня 2023 17:52
45

Сили оборони поступово просуваються вперед на Бахмутському напрямку
2 Липня 2023 17:10
56

Пишний пропонує скаржитися, якщо обмінка не приймає старі долари
2 Липня 2023 15:00
2 836

На кордоні з Польщею рекордні черги
2 Липня 2023 14:10
154

На скільки зросла вартість пального на АЗС
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
усі думки