На Сумщині ворожий дрон атакував автомобіль поліцейських

У Шосткинському районі під вогнем опинились правоохоронці, які саме виконували службові обов’язки. Внаслідок прямого влучання службовий автомобіль повністю знищений, поранень зазнав мирний мешканець.

На Сумщині ворог атакував дроном автомобіль поліцейських / Фото НПУ

Як повідомили в поліції, у ході виконання службових завдань, поліцейські вийшли з автівки та перебували неподалік, як почули вибух.

Внаслідок прямого влучання службовий автомобіль повністю знищений.

Від прицільного удару FPV-дрона постраждав місцевий житель, який проходив повз. Його негайно шпиталізували до лікарні.