Кримінал

На Сумщині ворожий дрон атакував автомобіль поліцейських
29 Червня 2024 10:23
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У Шосткинському районі під вогнем опинились правоохоронці, які саме виконували службові обов’язки. Внаслідок прямого влучання службовий автомобіль повністю знищений, поранень зазнав мирний мешканець.

На Сумщині ворог атакував дроном автомобіль поліцейських / Фото НПУ

Як повідомили в поліції, у ході виконання службових завдань, поліцейські вийшли з автівки та перебували неподалік, як почули вибух.

Внаслідок прямого влучання службовий автомобіль повністю знищений.

Від прицільного удару FPV-дрона постраждав місцевий житель, який проходив повз. Його негайно шпиталізували до лікарні.


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На Сумщині ворожий дрон атакував автомобіль поліцейських
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