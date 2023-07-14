Суспільство

На Сумщині тракторист підірвався на міні

14 Липня 2023 20:02
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суми, міна

На Сумщині водій трактора, проігнорував знак “Обережно міни”, заїхав у заборонену зону і натрапив на вибухонебезпечний предмет.

Про це інформує пресслужба МВС.

У повідомленні вказується, що інцидент стався у Конотопському районі, де неподалік від одного з сіл 46-річний працівник аграрного підприємства здійснював оприскування пшениці.

“Тракторист розповів правоохоронцям, що бачив попереджувальну табличку з написом «Обережно міни», та все ж з’їхав на небезпечну ділянку поблизу поля, щоб виконати роботу. За кілька секунд пролунав потужний вибух — оприскувач своїм колесом наїхав на міну. Чоловік вийшов з трактора і побачив, що колеса та корпус оприскувача пошкоджені, а на землі утворилася вирва. Водій, на щастя, отримав лише кілька подряпин”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронні органи закликають дотримуватись правил мінної безпеки і радять ні в якому разі не ігнорувати таблички, знаки, написи та мітки, які попереджають про мінно-вибухову небезпеку.


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