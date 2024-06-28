Кримінал

На Сумщині судять чоловіка, який виготовляв зброю для захисту від росіян
28 Червня 2024 16:56
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зброя, суд
Віталій Куколь / Фото: Суспільне

На Сумщині триває розгляд справи жителя села Кам’янка Віталія Куколя. Його обвинувачують у виготовленні й зберіганні зброї та вибухівки. Чоловік провину не визнає, бо у такий спосіб, каже, готувався захищати своє село від російських військ на початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише “Суспільне”.

За словами судді, йдеться, зокрема, про 25 лютого 2022 року, коли Куколь виготовив одноствольний дульнозарядний пістолет з гнотовим запаленням та одноствольну дульнозарядну рушницю з капсульним механізмом запалювання.

Сам чоловік казав, що виготовленою зброєю не користувався, а після закінчення війни хотів передати її до музею. Своєї провини він не визнає.

Наступне судове засідання призначили на 22 серпня. До того часу, за словами прокурора, досліджуватимуть речові докази та допитуватимуть свідків і самого обвинуваченого.

За статтею про незаконне поводження зі зброєю, у якій обвинувачують чоловіка, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

На інформацію про суд над чоловіком відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Віталій Куколь виконував свій обов’язок відповідно до статті 17 Конституції України.

“Беру цю справу на особистий контроль та буду вживати всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд та справедливість мають перемогти!” — пообіцяв омбудсмен.


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