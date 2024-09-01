Кримінал

На Сумщині росіяни вдарили по колоні зерновозів: один водій загинув, четверо – поранені
1 Вересня 2024 11:22
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обстріли, суми
Загиблий та четверо поранених внаслідок ракетного удару по колоні зерновозів на Сумщині – розпочато розслідування / Фото Офіс Генпрокурора України

31 серпня 2024 року близько 20:30 ворог завдав ракетного удару по колоні зерновозів на автошляху Суми-Харків поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Внаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, ще четверо кермувальників отримали поранення.

Один вантажний автомобіль загорівся, пошкоджено близько 20-ти.

“За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – повідомили в Генпрокуратурі.


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