Суспільство

На Сумщині понад 13 тисяч людей залишилось без електроенергії
4 Листопада 2024 11:20
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відключення, світло, суми
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Через негоду та ворожі обстріли понад 13 тисяч сумчан залишились без світла.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Сумиобленерго”.

Внаслідок збройної агресії Росії проти України без електроенергії перебувають більш ніж 7 тисяч споживачів. 

Зазначається, що внаслідок негоди на території Сумщини майже 6 тисяч споживачів тимчасово без електроенергії. Через сильні пориви вітру пошкоджені електромережі в Конотопському та Сумському районах.

Найбільше від обстрілів окупантів постраждали електричні мережі в Глухівській, Сумській, Білопільській громадах. Також є пошкоджені об’єкти енергетики в Середино-Будській, Великописарівській, Краснопільській, Путивльській, Конотопській, Буринській і Роменській громадах.


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